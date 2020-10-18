Эксперты рассказали, чем Ирану выгодно снятие оружейного эмбарго

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов и политолог-востоковед, редактор журнала «Восток» Карине Геворгян в разговоре со «Звездой» рассказали, как Иран может воспользоваться ситуацией со снятием оружейного эмбарго.

По словам Долгова, Иран вряд ли начнет закупать вооружения у западных стран и компаний из-за того, что им в таком случае будут угрожать санкции со стороны США. Эксперт считает, что ситуацией может воспользоваться Китай.

«Известно, что у Китая и Ирана есть определенное военно-техническое сотрудничество. Насколько это сотрудничество будет продолжаться – зависит от политики КНР, и от развития отношений между Китаем и США. Так что истечением срока эмбарго могут воспользоваться те страны, которые способны противостоять санкциям США», - отметил Долгов.

Как считает Геворгян, Иран и сам может обеспечить себя современными видами вооружений, но снятие эмбарго все равно пойдет ему на пользу.

«Иран – развитая страна, несмотря на санкции. С другой стороны, есть виды оборонительных вооружений, по которым, как я понимаю, Иран отстает. Так что, я думаю, это (снятие эмбарго – прим. ред.) и политическая, и практическая победа», - считает эксперт.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, в связи с чем Иран может продавать и покупать вооружение. Как сообщили в ведомстве, все ранее введенные рестрикции в отношении передачи вооружений или связанной с этим деятельности, автоматически снимаются с сегодняшнего дня.