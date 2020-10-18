Посол России в США ответил на возможность размещения американских ракет в Азии

На размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Азиатско-Тихоокеанского региона последует адекватный действию ответ от России. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, подобное расположение при условии установки ракет даст возможность достичь при атаке регионов России, в частности – задеть объекты тактического ядерного сдерживания.

Как напомнил политик в эфире «Первого канала», ранее российские власти указывали, что не будут размещать РСМД пока этого не сделают США, официально вышедшие из Договора о ликвидации подобного вооружения.

Ранее российский президент Владимир Путин на 75-й Генеральной ассамблее ООН призвал американскую сторону к взаимному сдерживанию в сфере развития ракетных систем.