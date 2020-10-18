В стране и мире Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского Су-25 Алексей Курильченко В пресс-службе минобороны Армении опровергли информацию о сбитом самолете. © Фото: ArmeniaMOD, Facebook Представители Министерства обороны Азербайджана заявили, что подразделения ПВО страны уничтожили штурмовик Су-25, принадлежащий армянским вооруженным силам. «18 октября в 12:30 (11:30 мск) подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении» - говорится в сообщении. В пресс-службе минобороны Армении опровергли информацию о сбитом самолете. Об этом сообщает РИА Новости. Вчера, 17 октября, также сообщалось об уничтожении армянского Су-25. По словам представителей Баку, самолет направлялся в направлении Джебраильского района и якобы готовился нанести авиаудары по позициям азербайджанских частей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика