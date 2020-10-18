Переносить сроки ЕГЭ и ОГЭ из-за COVID-19 пока не планируют

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи экзаменов ЕГЭ и ОГЭ из-за COVID-19 переносить пока не планируется.

«Такой сценарий не обсуждается. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идет», - передает ТАСС слова Кравцова.

Таким образом, если не произойдет изменений, в 2021 году ЕГЭ будут сдавать в три этапа: досрочно с 22 марта по 16 апреля, далее – основной этап с 24 мая по 1 июля, после – дополнительный с 3 по 17 сентября. ОГЭ окончившие девятый класс ученики сдадут с 20 апреля по 14 мая в рамках досрочного этапа, с 21 мая по 1 июля – в рамках основного и с 3 по 22 сентября – дополнительного.

Ранее стало известно, что правила сдачи ЕГЭ могут изменить. Рособрнадзор закончил сбор и анализ предложений по улучшению процедуры ЕГЭ, поступивших от участников Единого экзамена, их родителей и учителей по итогам экзаменов 2020 года. Среди прочего было предложено проводить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вузы, освободив от экзаменов остальных выпускников школ.