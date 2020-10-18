На Венере снова обнаружили признак наличия жизни

Ученые обнаружили на поверхности Венеры глицин – простейшую аминокислоту, которая может свидетельствовать о наличии живых организмов на планете. Об открытии стало известно из исследования Ариджиты Манны Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии.

Для обнаружения глицина использовалась Атамаксткая большая антенная решетка. Вещество удалось определить из-за характерной линии поглощения на частоте 261.87 ГГц. Наибольшее содержание вещества наблюдалось на экваторе планеты.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни» - указано в тексте исследования.

Ранее Научные сотрудники Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета подтвердили наличие в атмосфере планеты Венера газа фосфин. На Земле этот газ может производить анаэробные микроорганизмы.