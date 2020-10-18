Коляска с ребенком опрокинулась на эскалаторе в Москве: видео

В Сети оказалось видео, предположительно, снятое в одном из столичных торговых центов. На нем видно, как коляска с ребенком опрокинулась на эскалаторе.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, две маленькие девочки пытаются спуститься вниз по эскалатору с коляской, в которой находится еще один ребенок.

Внезапно коляска опрокинулась и полетела вниз вместе с одной из девочек. К детям сразу подбежал мужчина и оттащил коляску от полотна. Получили ли малыши травмы - неизвестно.