Индия заявила об успешном испытательном пуске ракеты в Аравийском море

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) сообщила об успешном завершении испытаний индийской сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» в Аравийском море. В сообщении на сайте организации отмечается, что ракета поразила цель «с высокой точностью». Запуск был произведен с борта стелс-эсминца ВМС Индии «Ченнаи».

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил участников испытаний с успешным пуском.

Ракета «Брамос» производится объединенным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace. В разработке принимали участие российское НПО машиностроения и индийская ассоциация исследований и разработок. Первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. На данный момент на вооружении армии Индии стоят несколько разновидности ракет «Брамос», предназначенных для ВВС, ВМС и сухопутных сил.