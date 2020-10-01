В Пекине открылся международный автосалон
Всего на выставке будет показано около 800 легковых и грузовых транспортных средств.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Китае традиционный пекинский автосалон, несмотря на пандемию коронавируса, проходит для публики в формате оффлайн. Главный тренд 2020 года - использование «зеленых» источников энергии.
На выставке представят сразу 160 новых моделей автомобилей, которые не загрязняют окружающую среду.
Одна из китайских компаний уже представила прототип летающего автомобиля, оснащенного восемью пропеллерами, а управление ведется с помощью консоли.
Всего в Пекине на площади в 200 тысяч квадратных метров будет показано около 800 легковых и грузовых транспортных средств.