В стране и мире В Пекине открылся международный автосалон Светлана Головина Всего на выставке будет показано около 800 легковых и грузовых транспортных средств. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Китае традиционный пекинский автосалон, несмотря на пандемию коронавируса, проходит для публики в формате оффлайн. Главный тренд 2020 года - использование «зеленых» источников энергии. На выставке представят сразу 160 новых моделей автомобилей, которые не загрязняют окружающую среду. Одна из китайских компаний уже представила прототип летающего автомобиля, оснащенного восемью пропеллерами, а управление ведется с помощью консоли. Всего в Пекине на площади в 200 тысяч квадратных метров будет показано около 800 легковых и грузовых транспортных средств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика