В стране и мире Ереван: Баку препятствует работе Красного креста в Нагорном Карабахе Алексей Курильченко По мнению МИД Армении, Азербайджан не позволяет представителям Красного креста выносить раненых из зоны конфликта. © Фото: РИА Новости Представители Министерства иностранных дел Армении обвинили власти Азербайджана в препятствовании работы представителей Красного креста в Нагорном Карабахе в условиях объявленного гуманитарного перемирия. «После достижения согласия между Арменией и Азербайджаном о гуманитарном перемирии Международный комитет Красного креста попытался достичь договоренности вынести ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг, который соответствовал духу договоренностей и 17 октября, и 10 октября в Москве, был категорически отвергнут со стороны официального Баку» - говорится в сообщении МИД Армении. Представители Баку никак не прокомментировали это обвинение, сообщает Интерфакс. Режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе вступил в силу в субботу в 23.00 по московскому времени. Как указывается в сообщениях, стороны согласовали перемирие, следуя совместному заявлению президентов России, Франции и США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика