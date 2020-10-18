В стране и мире В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии выброшенных из окна девочек Кирилл Васин Дети находятся в стабильно тяжелом состоянии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал «Звезде», что выброшенные из окна девочки находятся в стабильно тяжелом состоянии. «Состояние девочек в настоящий момент стабильно тяжелое. Прогнозов пока давать мы не будем. Медработники прилагают все усилия, чтобы спасти жизни. У обеих девочек диагностированы множественные травмы, в том числе – ушибы внутренних органов», - отметил Грайфер. Инцидент произошел днем 17 октября. По версии следствия, жительница Заводского района выкинула двух дочерей - 5 и 8 лет - из окна своей квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика