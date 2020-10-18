В стране и мире Столичные власти сообщили о снижении числа мигрантов в Москве на 40% Алексей Курильченко По словам мэра столицы, это влияет на рынок труда. © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press Число трудовых мигрантов в Москве снизилось примерно на 40%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам» - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, снижение числа мигрантов больше всего влияет на жилищно-коммунальную сферу, где задействованы сезонные рабочие, некоторые из которых приезжают из-за рубежа. Мэр Москвы считает, что для решения этой проблемы можно прибегнуть к механизации и привлечению людей из других регионов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика