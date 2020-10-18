Столичные власти сообщили о снижении числа мигрантов в Москве на 40%
По словам мэра столицы, это влияет на рынок труда.
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Число трудовых мигрантов в Москве снизилось примерно на 40%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам» - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его мнению, снижение числа мигрантов больше всего влияет на жилищно-коммунальную сферу, где задействованы сезонные рабочие, некоторые из которых приезжают из-за рубежа. Мэр Москвы считает, что для решения этой проблемы можно прибегнуть к механизации и привлечению людей из других регионов.