МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, в связи с чем Иран может продавать и покупать вооружение.

Как сообщили в ведомстве, все ранее введенные рестрикции в отношении передачи вооружений или связанной с этим деятельности, автоматически снимаются в сегодняшнего дня.

«Снимаются также запреты в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану, а также все запреты, касающиеся въезда в страну или транзита через территории стран-членов ООН, прежде введенные в отношении ряда иранских граждан и военных официальных лиц», - говорится в релизе МИД Ирана.

Таким образом Иран снова может приобретать любое необходимое вооружение или оборудование у любых источников, а также «экспортировать оборонительное вооружение в соответствии с собственной политикой».

При этом официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.