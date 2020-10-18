Тела двух погибших нашли во время тушения огня в строящемся здании в Горно-Алтайске

Пресс-служба МЧС России сообщила о возгорании в строящемся здании в Горно-Алтайске на улице Петра Сухова. Отмечается, что огонь распространился на значительную площадь – это произошло из-за позднего оповещения сотрудников МЧС. На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 500 кв. м. – внутренние помещения и кровля были охвачены огнем.

В ликвидации пожара принимали участие 46 сотрудников противопожарной службы и 17 единиц техники. Внутри здания обнаружены тела двух погибших.

На данный момент пожар успешно ликвидирован. Дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай и специалисты следственного комитета проводят расследование для установления причин возгорания.