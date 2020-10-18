Бывший глава СБУ рассказал об украинской «империи»

Бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко рассказал об украинской «империи», назвав так державу Рюриковичей.

«Русь - метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли: Суздальская, Владимирская, Новгородская - это зависимые от метрополии земли, как во всех империях», - сказал Смешко в интервью UKRLIFE.TV.

Он также «приписал» украинцам заслуги по защите России во время смуты после смерти Ивана Грозного и заявил, что украинское влияние «распространялось до Владивостока». По его словам, после распада СССР Украине следовало назваться «Украина-Русь».

Ранее депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию при общении между украинцами. Он предложил называть Россию «Московией».