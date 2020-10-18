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По делу об убийстве учителя во Франции задержано одиннадцать человек

Алексей Курильченко
11:21 18.10.2020
Среди задержанных родственники и друзья предполагаемого преступника.
По делу об убийстве учителя во Франции задержано одиннадцать человек
© Фото: ТРК "Звезда"

Французские следователи сообщили о задержании одиннадцатого подозреваемого в деле об убийстве учителя истории, совершенного в пятницу. Задержанный является другом предполагаемого убийцы. Также следователи ведут допрос родственников предполагаемого преступника. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Напомним, что в пятницу, 16 октября, было совершено убийство учителя истории – ему перерезали горло. В ходе задержания предполагаемый убийца оказал сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент следствие ведет расследование и устанавливает причины произошедшего.

Ранее стало известно, что во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем. На данный момент власти обсуждают с родственниками погибшего вопрос о дате проведения прощальной церемонии.

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