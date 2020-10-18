В России за сутки подтверждены 15 099 случаев заражения коронавирусом
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 5 377 россиян. Всего выздоровели 1 070 576 человек.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
За сутки в России подтвердились 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 399 334. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 5 377 россиян. Всего выздоровели 1 070 576 человек.
На 18 октября в стране проведено 53,8 миллиона тестов на коронавирус.