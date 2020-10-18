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Рост числа госпитализаций и очередь из скорых: как в России борются с коронавирусом

Кирилл Васин
Константин Коковешников
10:32 18.10.2020
Риску развития серьезных осложнений в первую очередь подвержены люди старшего поколения и лица с хроническими заболеваниями, но средний возраст пациентов существенно снизился.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России растет число госпитализаций больных с коронавирусом: буквально друг за другом из карет скорой помощи выгружают пациентов.

Вместе с госпитализацией к людям приходит осознание реальности вируса и необходимости ношения медицинских масок и перчаток.

К примеру, пожилая пациентка 15-й Филатовской больницы в Москве Мария Рунова сначала не понимала, с какой угрозой столкнулась. Просила медиков отпустить ее домой. Хотя призналась, стоит лечь - тут же начинает задыхаться. Первые признаки заболевания у пенсионерки появились три дня назад. В приемное отделение ее доставили прямо из центра компьютерной томографии.

«КТ-1 легкая степень и плеврит двусторонний тоже легкой степени. Но бабушке 81 год, сопутствующее заболевание - сахарный диабет», - отметила фельдшер бригады скорой помощи Ольга Рогожина.

Врачи перестраховываются, и это понятно. Они понимают, насколько стремительным может быть течение заболевания. Например, Надежда Малинова, когда ее только положили в больницу, могла самостоятельно передвигаться и принимать пищу, а сейчас с трудом сидит. Но даже такое состояние реаниматологи называют удачей. Надежду Малинову только сняли с ИВЛ.

«Больная долго спала. Проводились с ней процедуры фронт-позиции, то есть длительное лежание на животе. Не менее 16 часов больная проводила на животе. Сейчас она переведена на самостоятельное дыхание. Уже проводим тренинги отлучения от оксигенной терапии», - рассказала реаниматолог Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова Наталья Григорьева.

Риску развития серьезных осложнений в первую очередь подвержены люди старшего поколения и лица с хроническими заболеваниями. Но средний возраст пациентов существенно снизился, а вот число госпитализаций, напротив, выросло. Уже порядком подзабытые картины очередей из скорых снова вернулись в нашу жизнь.

А на дверях одной из поликлиник Симферополя недавно появилось объявление: из-за болезни медперсонала ненадолго там даже пришлось приостановить прием. Замену им быстро подыскали.

Продолжение смотрите в сюжете Константина Коковешникова.

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