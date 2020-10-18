Три человека пропали после столкновения катера с берегом в Мурманске

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту затопления маломерного судна в Мурманске. Уголовное дело открыто по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» (ч.3 ст. 263 УК РФ.).

По сообщению СК, вечером 17 октября, маломерное судно «Юбилейный» столкнулось со скалистым грунтом береговой линии. Инцидент произошел в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда. Причиной столкновения следствие считает нарушение правил безопасности.

В результате столкновения судно перевернулось, десять человек оказались в воде. Сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, удалось спасти семерых человек. На данный момент спасатели проводят поисковые мероприятия еще троих человек. К поискам присоединились сотрудники пограничного управления ФСБ России и суда, откликнувшиеся на сигнал бедствия, говорится в сообщении СК.