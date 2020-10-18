Диетолог назвала необходимые в зимний период витамины

Готовиться к наступлению зимы стоит, начиная уже с сегодняшнего дня и дополняя свое обычное питание витаминами, способными стимулировать работу иммунной системы во время холодов. Такой совет дала диетолог-гастроэнтеролог Светлана Незванова.

Помогут подготовить организм к нагрузкам витамин С и D. Последний крайне важен в холодное время и находится в жиросодержащих продуктах, таких как топленое молоко или сливочное масло.

Специалист объяснила, что в зимний период допустимо употреблять большее количество жиров, чем в остальные времена года.

«И зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии», - цитируют диетолога «Невские новости».

Незванова также указала, что захватывающие некоторых людей в холодные месяцы постоянная усталость и апатия могут свидетельствовать о недостатке магния в организме, так как он активно задействован в генерации гормонов.

«Изучите продукты, которые богаты витаминами группы В и магнием», - рекомендовала диетолог.

Врач подчеркнула, что излишне большое количество витаминных добавок не послужит на пользу здоровью, а, напротив, может вызвать серьезные последствия из-за передозировки.

Ранее в Минздраве России указали, что каждый человек должен стараться поддерживать свой иммунитет в тонусе и знать о состоянии иммунной системы.