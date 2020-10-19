Москву накрыл дождь и мокрый снег

В столице вечером 17 октября прошел первый мокрый снег с дождем за текущую осень.

Ранее в центре погоды Фобос сообщили, что в ночь на воскресенье и утром в воскресенье в Москве ожидаются в виде дождя, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.

После дождя, перемешанного со льдинками, на городских тротуарах Москвы и проезжей части образовалась небольшая наледь, пишет РИА Новости.