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В Бельгии введен комендантский час

Алексей Курильченко
09:42 17.10.2020
Правительство страны вводит жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zhang Cheng, Xinhua, Globallookpress

Бельгийский комитет по согласованию принял решение о введении жестких ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. На всей территории страны будет введен комендантский час, об этом сообщает агентство Интерфакс.


Запрет будет действовать с часа ночи до 5 утра. В это время жителям страны запрещено выходить на улицу – за исключением рабочих со специальным разрешением. Помимо этого, в стране на месяц закрываются кафе и рестораны, отменены традиционные рождественские базары.


Также бельгийские власти ограничивают близкое общение. Лицам, не являющимся членами семьи, запрещено проводить близкое общение более чем с одним человеком. На собраниях и застольях власти рекомендуют собираться компанией не более четырех человек. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо признал эти меры «жесткими, но необходимыми».

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