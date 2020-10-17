В Бельгии введен комендантский час

Бельгийский комитет по согласованию принял решение о введении жестких ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. На всей территории страны будет введен комендантский час, об этом сообщает агентство Интерфакс.



Запрет будет действовать с часа ночи до 5 утра. В это время жителям страны запрещено выходить на улицу – за исключением рабочих со специальным разрешением. Помимо этого, в стране на месяц закрываются кафе и рестораны, отменены традиционные рождественские базары.



Также бельгийские власти ограничивают близкое общение. Лицам, не являющимся членами семьи, запрещено проводить близкое общение более чем с одним человеком. На собраниях и застольях власти рекомендуют собираться компанией не более четырех человек. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо признал эти меры «жесткими, но необходимыми».