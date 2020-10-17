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Сирены, обыски и минута молчания: что происходит во Франции после убийства учителя

Алексей Казанников
Кирилл Васин
09:35 17.10.2020
Французские полицейские проводят обыски в квартире предполагаемого террориста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полицейские сирены, оглядывающиеся прохожие - на асфальте тело молодого мужчины. Его ликвидировали после попытки напасть на жандармов с ножом. Ранее он жестоко расправился с 47-летним преподавателем колледжа на окраине Парижа, Конфлан-Сент-Онорин.

Жертвой террориста - власти Франции уже объявили произошедшее терактом - стал учитель истории и географии. В последнее время он вел в колледже курс по свободе слова: объяснял на пальцах - на примере иллюстраций скандального журнала «Шарли Эбдо».  Это, предварительно, и послужило причиной убийства.

«Это началось, когда он попросил мусульманских студентов поднять руки и выйти из класса. Мой сын говорит, он сделал это не для того, чтобы дискриминировать или оскорблять, а чтобы защитить детей. Он объяснил им: “я предпочитаю, чтобы вы ушли, потому что покажу карикатуру на пророка ислама, я не хочу вас шокировать”. А девушка осталась и решила не выходить из комнаты, вот с чего все началось», - рассказал отец одного из учеников.

Пока никаких официальных сведений о личности нападавшего нет. Не известны ни его имя, ни фамилия, ни подробности биографии. Сообщается лишь, что в списках радикалов не числился, на учете в полиции не состоял. После убийства профессора он опубликовал фото головы своей жертвы в соцсети и объявил, что это была казнь. Страница уже заблокирована. 

«В республике совершено подлое убийство одного из наших граждан, профессора. Мы с его семьей. Наша сплоченность  и твердость являются единственным ответом на чудовищность этого преступления», - отметил министр национального просвещения, молодежи и спорта Франции Жан-Мишель Бланке.

Подозреваемого задержали в Валь-д'Уаз, городке неподалеку от Парижа. Сдаваться он не захотел. Полиция открыла огонь. После убийства профессора заседание Национальной ассамблеи Франции началось с минуты молчания, а на место преступления приехал президент Эммануэль Макрон. 

«Один из наших граждан был убит, потому что он учил, он учил студентов свободе выражения мнения, свободе верить и не верить. На нашего соотечественника было совершено вопиющее нападение, он стал жертвой теракта экстремистов», - сказал Мкрон.

Французские полицейские проводят обыски в квартире предполагаемого террориста. Устанавливают, чем тот занимался до преступления. В рамках расследования задержали уже четырех человек из близкого окружения подозреваемого. Их проверяют на причастность к преступлению.

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