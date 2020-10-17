МЧС показало тушение полыхающего завода в Иванове
Возгорание произошло на территории перчаточного завода на улице Зверева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Пресс-служба управления МЧС по Ивановской области опубликовало видео тушения пожара на крыше перчаточного цеха. Возгорание произошло утром 17 октября.
«В 07:30 мск поступило сообщение о возгорании в перчаточном цехе на улице Зверева. Происходило горение кровли на площади 700 кв. метров» — говорится в сообщении ведомства.
МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности. По сообщению пресс-службы, в ходе происшествия никто не пострадал.