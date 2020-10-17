В стране и мире В Карабахе сообщили об обстреле Степанакерта и Шуши Кирилл Васин В Минобороны НКР отметили, что ситуация находится под контролем. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на своей странице в Facebook сообщило о новом обстреле Степанакерта и Шуши. «Вновь нарушившие гуманитарное прекращение огня вражеские силы возобновили ракетные удары по мирным поселениям. Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши», - говорится в сообщении. Ранее на юге Армении была объявлена воздушная тревога в городе Капан. До этого в спасательном ведомстве отметили, что сирена сработала также в городах Горис и Мегри. Однако позже оказалось, что там сигнал был дан из-за технической ошибки. Все три города находятся в Сюникской области на юге Армении недалеко от зоны карабахского конфликта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика