В Иванове полыхает цех по производству перчаток: видео
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.
© Видео: kevin_art_ru, Instagram © Фото: kevin_art_ru, Instagram
В городе Иваново загорелся перчаточный цех на улице Зверева. Об этом сообщили в местном МЧС.
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 07.33 происходило горение кровли перчаточного цеха», - говорится в сообщении.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.