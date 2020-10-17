Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России. Она получила сразу два соответствующих сертификата.

Как отметила исполнительница, она получила награды за самое большое количество подписчиков в России и СНГ, число которых в Instagram превысило 22 миллиона.

«Первый - за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй - как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», - написала Бузова на своей странице в социальной сети.

Она отметила, что сертификаты вручили создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков.

Ранее в Книгу рекордов России попал пенсионер из Дагестана, который всего за пять часов похудел почти на 10 килограммов. Добиться такого результата мужчине помогла пробежка на стадионе.