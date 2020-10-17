Трамп заявил, что у США есть гиперзвуковые ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны имеются гиперзвуковые ракеты. Об этом он рассказал на встрече с избирателями во Флориде, трансляцию которой проводил CNBC.

«У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты», - отметил президент.

Ранее представители Военно-воздушных сил США раскрыли характеристики новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid-Response Weapon (ARRW). По словам военных, новое гиперзвуковое оружие развивает скорость до 8 Махов - около 9 000 километров в час.