Трамп заявил, что у США есть гиперзвуковые ракеты
Такое заявление президент сделал на встрече с избирателями.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны имеются гиперзвуковые ракеты. Об этом он рассказал на встрече с избирателями во Флориде, трансляцию которой проводил CNBC.
«У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты», - отметил президент.
Ранее представители Военно-воздушных сил США раскрыли характеристики новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid-Response Weapon (ARRW). По словам военных, новое гиперзвуковое оружие развивает скорость до 8 Махов - около 9 000 километров в час.