В Госдуме предложили бесплатно переобучать на технические специальности малоимущих

Депутат Госдумы Максим Зайцев предложил ввести в РФ бесплатное переобучение на технические специальности для малоимущих. Соответствующее предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Предполагается, что люди с доходами ниже прожиточного минимума смогут обращаться в центры занятости, чтобы бесплатно пройти обучение по техническим или агропромышленным специальностям.

«Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, полагаю, что в период распространения COVID-19 необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни», - приводит РИА Новости текст документа.

Ранее в Госдуме предложили не взимать НДС на продукты при доставке на время ограничений из-за COVID-19. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов.