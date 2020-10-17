В Красноярске полыхает производственное здание: видео
Площадь возгорания и причина пожара пока устанавливаются.
© Видео: ЧП Красноярск, ВКонтакте © Фото: kraschp Вконтакте
На улице Тотмина в Красноярске произошел крупный пожар.
Как сообщает «Информационное агентство “Запад24”», загорелось производственное здание, в котором проводился ремонт.
В Сети оказалось видео с места происшествия. На кадрах виден огромный столб черного дыма, возвышающийся над зданием.
Площадь возгорания и причина пожара пока устанавливаются. Также на данный момент нет информации о пострадавших или погибших.