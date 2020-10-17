«Непонятен юридический статус»: эксперт назвал слабые места опроса Зеленского для украинцев

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в разговоре со «Звездой» выразил свое мнение о всеукраинском опросе, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, будет проведен 25 октября вместе с местными выборами.

«Непонятен юридический статус этого опроса, источники финансирования. Непонятны его юридические последствия, даже если большинство людей решит легализовать канабис в медицинских целях для тяжелобольных, то каким образом этот закон будет приниматься. Ведь приниматься он должен парламентом», - отметил Безпалько.

По его словам, вопрос про Будапештский меморандум, который, среди прочих, зададут украинцам, призван оправдать иностранное военное присутствие в стране. Также, как считает эксперт, опрос является лишь популистской мерой для поднятия рейтингов Зеленского.

«Вопросы про Будапештский меморандум, по-моему, призваны оправдать иностранное военное присутствие на Украине, в частности – британское. В целом, это мера, которая носит чисто популистский характер: личные рейтинги Зеленского падают, ему нужно как-то возбудить толпу. Вот он и пытается - с помощью этого непонятного опроса», - отметил Безпалько.

Как ранее заявил Зеленский, 25 октября гражданам предстоит ответить на пять вопросов: про введение пожизненного заключения за коррупцию, о создании на Донбассе свободной экономической зоны, об использовании гарантий Будапештского меморандума, про сокращение депутатского корпуса и легализацию канабиса в медицинских целях.

Будапештский меморандум был подписан между Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году. Согласно документу, Киев отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантию обеспечения безопасности со стороны ядерных держав.