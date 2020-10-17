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Врач предсказал появление «бактериального спецназа» в России

Анна Берестовая
05:57 17.10.2020
Бесконтрольный прием препаратов без консультаций медиков опасен для будущего россиян.
Врач предсказал появление «бактериального спецназа» в России
© Фото: pixabay.com

В увеличением числа зараженных вирусными инфекциями жители России чаще стали прибегать к самолечению. Сопровождающее этот процесс постоянное употребление лекарств, включая антибиотики, может привести к появлению «бактериального спецназа». Такой прогноз сделал в беседе с радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Участившееся обращение к антибиотикам без контроля со стороны медицинских специалистов может стать причиной значительного роста резистентности к антибиотикам. Как указал эксперт, люди сами рискуют создать устойчивую к лекарствам патогенную флору.

«Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить», - указал он.

Бессмертный также не рекомендовал принимать не одобренные врачом вирусные препараты, так как многие из них оказывают незначительный эффект, но могут вызывать разнообразные побочные действия.

Ранее главный иммунолог Минздрава РФ отметил, что в период пандемии всем людям следует следить за состоянием своей иммунной системы, которая играет решающую роль в борьбе с вирусом.

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