На месте руин исторического рынка в Алеппо построят новейший торговый центр

На месте Знаменитого Старого рынка Сукльхель в Алеппо, разрушенного во время военных действий, построят крупнейший торговый центр. В ходе боев за город исторический базар сильно пострадал. Своды были разрушены, полы изрыты траншеями, почти все строения выгорели дотла. Сохранившиеся части построек интегрируют в дизайн нового объекта

«Мы построим большой торговый центр, в нем будут магазины, кафе и рестораны. Это старая часть Алеппо, поэтому надеемся, что рынок вновь станет достопримечательностью и его будут посещать туристы. С Сукль-Хэль после реставрации, можно будет увидеть цитадель Алеппо», - описал грандиозные планы глава администрации Алеппо, доктор Маэн эль Медлежи.

Предприниматели, которые арендовали места на рынке, сейчас вынуждены торговать просто на улице, в антисанитарных условиях. В том числе из-за этого идею строительства новых площадей поддерживают. Муххамад Жбиб, всю войну торговавший картофелем возле мусорных куч, надеется, что арендная плата на новом рынке будет не слишком высокой.

«Мы, конечно, хотим уехать отсюда. На новом месте хотя бы будет крыша над головой, вода, свет, канализация. Мы давно отвыкли от таких условий», - рассказал местный житель.

Ранее на территории Алеппо также возобновила работу крупная фабрика по производству текстиля. За годы боев предприятие было почти полностью разрушено. Когда-то многолюдные цеха превратились в руины. Вернуть контроль над фабрикой удалось лишь три года назад.