Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На месте руин исторического рынка в Алеппо построят новейший торговый центр

Алексей Алексеев
Анна Берестовая
05:31 17.10.2020
Новое место торговли позволит бывшим арендаторам мест на рынке вновь торговать в хороших условиях.
На месте руин исторического рынка в Алеппо построят новейший торговый центр
© Фото: ТРК "Звезда"

На месте Знаменитого Старого рынка Сукльхель в Алеппо, разрушенного во время военных действий, построят крупнейший торговый центр. В ходе боев за город исторический базар сильно пострадал. Своды были разрушены, полы изрыты траншеями, почти все строения выгорели дотла. Сохранившиеся части построек интегрируют в дизайн нового объекта

«Мы построим большой торговый центр, в нем будут магазины, кафе и рестораны. Это старая часть Алеппо, поэтому надеемся, что рынок вновь станет достопримечательностью и его будут посещать туристы. С Сукль-Хэль после реставрации, можно будет увидеть цитадель Алеппо», - описал грандиозные планы глава администрации Алеппо, доктор Маэн эль Медлежи.

Предприниматели, которые арендовали места на рынке, сейчас вынуждены торговать просто на улице, в антисанитарных условиях. В том числе из-за этого идею строительства новых площадей поддерживают. Муххамад Жбиб, всю войну торговавший картофелем возле мусорных куч, надеется, что арендная плата на новом рынке будет не слишком высокой. 

«Мы, конечно, хотим уехать отсюда. На новом месте хотя бы будет крыша над головой, вода, свет, канализация. Мы давно отвыкли от таких условий», - рассказал местный житель.

Ранее на территории Алеппо также возобновила работу крупная фабрика по производству текстиля. За годы боев предприятие было почти полностью разрушено. Когда-то многолюдные цеха превратились в руины. Вернуть контроль над фабрикой удалось лишь три года назад.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:18 В стране и мире
Четыре человека задержаны по делу о жестоком убийстве учителя в Париже
02:15 В стране и мире
Минздрав: 90% заразившихся COVID-19 недавно вернулись с отдыха
00:36 В стране и мире
За прошедшие сутки 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве
22:58 В стране и мире
Видео
Битва за здоровье: как регионы контролируют выполнение введенных ограничений
00:10 В стране и мире
Главный иммунолог Минздрава дал советы для спасения от COVID-19
Популярное
Популярное
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.