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Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp

Анна Берестовая
04:07 17.10.2020
Некоторые функции есть в самом мессенджере, а для некоторых понадобятся дополнительные приложения.
Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp
© Фото: pixabay.com

Пользователи WhatsApp могут проделать некоторые операции для скрытия своей переписки в онлайн и оффлайн формах, то есть – от других людей, зарегистрированных в мессенджере, и от присутсвующих поблизости соответственно. Об этом рассказал заместитель директора Института информационных технологий Антон Аверин агентству «Прайм».

Не отображать свое присутствие в сети можно, выбрав в настройках конфиденциальности пункт «Был-(а)». Также возможно скрыть статус прочтения сообщения, который оставляет другим пользователям узнать только о том, были ли их сообщения доставлены.

Полностью исключить возможность определения присутствия в приложении можно, используя функцию ответить в уведомлениях и ограничиваясь только ей. Также для этого подойдут специализированные приложения для Android.

Для незаметного использования WhatsApp оффлайн же эксперт посоветовал «не светить» смартфоном при нахождении рядом людей.

 Ранее был назван список советов, которые помогут пользователю WhatsApp не стать жертвой мошенников.

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