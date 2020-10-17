Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Некоторые продукты не просто необязательно, а даже нежелательно хранить в холодильнике, так как они могут портиться от низких температур или влажности. Об этом рассказала директор по развитию финской организации по домоводству Эмми Туовинен.

По ее словам, сухие продукты будут дольше храниться в комнатных условиях. Так, хлеб, кубики для бульона и базилик не следует держать в холодильнике. Также не стоит класть туда шоколад, так как это может повлиять на его вкус и лишит некоторых оттенков запаха.

Как при обычной температуре, так и в холодильнике можно оставлять куриные яйца. А вот бананы следует держать в комнате даже при риске их быстрого потемнения. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

Некоторые овощи, такие как салат, сладкий перец, огурцы и помидоры можно держать в комнате или в прохладном отделении холодильника. А вот зелень, к примеру, укроп и зеленый лук, лучше храниться в холоде.

Ранее российский эксперт рассказал, что кисломолочные продукты с большим сроком годности не могут содержать пробиотики и бесполезны для поддержания здоровой флоры кишечника.