Генпрокуратура Азербайджана заявила о 12 погибших при ракетном ударе по Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о жертвах и раненных в результате ракетной атаки в городе Гянджи. Согласно озвученным данным, 12 человек погибли и 40 пострадали.

В прокуратуре также заявили, что в результате обстрела был нанесен урон объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам. Специалисты ведут следственные мероприятия, уточняется список пострадавших лиц, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Азербайджана.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Армении не атаковали территорию Азербайджана и не производила ракетного обстрела.

Ранее в Министерстве иностранных дел Республики Армения сообщили об атаке ряда населенных пунктов азербайджанскими беспилотниками. По данным МИД, в результате действий ВС иностранного государства никто не был ранен.