В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях COVID-19 за 9 месяцев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за девять месяцев коронавирусная инфекция мутировала минимально. Такой известный факт может помочь в защите населения.

«Сегодня мы видим, что он (коронавирус - ред.) в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявления эпидпроцесса, за его, так скажем, агрессивность и злость. Конечно, новый вирус, очень много надо еще работать, но те знания, которые у нас есть, знания эпидемиологии, знания клиники, знания групп риска, мы это понимаем - это уже очень много для того, чтобы защитить население», - сказала Попова в интервью Первому каналу.

Напомним, что всего в мире с начала пандемии было зарегистрировано свыше 38 миллион заболевших коронавирусной инфекцией.