В Белом доме признали невозможность дальнейших санкций против РФ

По сообщению службы национальной безопасности Белого дома США, в России не осталось того, на что можно наложить санкции. Об этом заявил советник по безопасности Роберт О'Брайен.

«Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям», — рассказал он, выступая в Аспеновском институте, передает РИА Новости.

Известно, что позиция Соединенных Штатов заключается в сдерживании развития России и носит комплексный характер, а это в свою очередь ограничивает сотрудничество Дональда Трампа с Москвой.

По словам Роберта О'Брайена, США не так много может сделать с точки зрения санкций в отношении России. Америка ищет другие способы, чтобы продемонстрировать недовольство, однако это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций.

В последние годы США ввели санкции в отношении России по ряду направлений, в частности, за воссоединение России и Крыма, строительство Крымского моста, а также за мифическое вмешательство России в американские выборы в 2016 году.