Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ошибка или система: эксперт объяснил причины ложных ПЦР-тестов на COVID-19

Анна Берестовая
03:29 17.10.2020
Особенности проведения ПЦР-тестирования могут сказаться на результатах, несмотря на точность методики.
Ошибка или система: эксперт объяснил причины ложных ПЦР-тестов на COVID-19
© Фото: pixabay.com

Сочетание долго сохраняющейся пневмонии с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию может свидетельствовать о том, что заболевание спустилось в легкие из носоглотки. Такую информацию сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Специалист отметила, что данный вид теста в самом деле крайне точен, однако есть вероятность, что вирус заметно быстрее, чем ранее, спускается вниз из носоглотки, откуда берется образец.

«Может быть, это связано с новыми мутациями коронавируса, а может быть, мы стали тесты делать позже», - цитируют профессора РИА Новости.

Баранова подметила, что многие граждане сейчас выжидают пару дней после появления первых симптомов ОРВИ вместо немедленного обращения к врачу, принимая стандартные лекарства от простуды. Это, естественно, не отменяет коронавирус, однако может вытеснить его в легкие.

Эксперт рассказала, что альтернативами ПЦР является анализ кала или крайне неприятный для пациентов бронхоальвеолярный лаваж, которые сложно осуществлять в настоящих условиях.

Профессор высказала и другую версию, объясняющую пневмонию при отрицательных ПЦР-анализах. По ее словам, при условии, что человек уже переболел в легкой форме COVID-19, повторное заражение может привести к тому, что небольшое число образованных антител атакует вирус на входе в организм, но не справится с болезнью в целом.

«Такого иммунного ответа достаточно, чтобы дать отрицательный тест, но недостаточно, чтобы избавиться от заболевания», - объяснила она.

Ранее главный иммунолог Минздрава РФ дал ряд советов, которые способны уберечь от заражения коронавирусной инфекцией. В частности, специалист рекомендовал избегать мест массового скопления людей и соблюдать противоэпидемические меры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:18 В стране и мире
Четыре человека задержаны по делу о жестоком убийстве учителя в Париже
02:15 В стране и мире
Минздрав: 90% заразившихся COVID-19 недавно вернулись с отдыха
00:36 В стране и мире
За прошедшие сутки 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве
22:58 В стране и мире
Видео
Битва за здоровье: как регионы контролируют выполнение введенных ограничений
00:10 В стране и мире
Главный иммунолог Минздрава дал советы для спасения от COVID-19
Популярное
Популярное
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.