Ошибка или система: эксперт объяснил причины ложных ПЦР-тестов на COVID-19

Сочетание долго сохраняющейся пневмонии с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию может свидетельствовать о том, что заболевание спустилось в легкие из носоглотки. Такую информацию сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Специалист отметила, что данный вид теста в самом деле крайне точен, однако есть вероятность, что вирус заметно быстрее, чем ранее, спускается вниз из носоглотки, откуда берется образец.

«Может быть, это связано с новыми мутациями коронавируса, а может быть, мы стали тесты делать позже», - цитируют профессора РИА Новости.

Баранова подметила, что многие граждане сейчас выжидают пару дней после появления первых симптомов ОРВИ вместо немедленного обращения к врачу, принимая стандартные лекарства от простуды. Это, естественно, не отменяет коронавирус, однако может вытеснить его в легкие.

Эксперт рассказала, что альтернативами ПЦР является анализ кала или крайне неприятный для пациентов бронхоальвеолярный лаваж, которые сложно осуществлять в настоящих условиях.

Профессор высказала и другую версию, объясняющую пневмонию при отрицательных ПЦР-анализах. По ее словам, при условии, что человек уже переболел в легкой форме COVID-19, повторное заражение может привести к тому, что небольшое число образованных антител атакует вирус на входе в организм, но не справится с болезнью в целом.

«Такого иммунного ответа достаточно, чтобы дать отрицательный тест, но недостаточно, чтобы избавиться от заболевания», - объяснила она.

Ранее главный иммунолог Минздрава РФ дал ряд советов, которые способны уберечь от заражения коронавирусной инфекцией. В частности, специалист рекомендовал избегать мест массового скопления людей и соблюдать противоэпидемические меры.