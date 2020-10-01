ОСАГО, выплаты и маркировки: какие изменения в законе вступают в силу в октябре

С 1 октября в регионах России будет проведен пересчет минимального размера оплаты труда.

По общему правилу, установленному в регионах, показатель не должен быть ниже федерального минимума, но точную сумму определяют на уровне субъекта.

Перестают действовать некоторые антикризисные послабления для бизнеса, введенные в начале пандемии - кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, временные отсрочки по договорам аренды федерального имущества. Также прекратят получать максимальный размер пособия по безработице - 12 130 рублей - индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта.

Послабления заканчиваются и у автомобилистов. С сегодняшнего дня вновь нужно будет предъявлять карту техосмотра для покупки ОСАГО.

Также меняются и сами правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника истек срок действия диагностической карты, то страховая компания будет вправе предъявить ему требование о компенсации.

С начала октября все социальные выплаты, включая пенсии, будут поступать только на карты национальной платежной системы «Мир». Однако, если вы получаете выплаты наличными или на счет в банке, за которым не закреплена ни одна банковская карта, дополнительно заводить карту не нужно.

Помимо этого, на 3% будут проиндексированы оклады сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

В то же время, с 1 октября появится маркировка на лекарствах - по штрих-коду можно проследить весь путь препарата с завода до аптеки. Промаркируют также духи и туалетную воду, чтобы избежать подделок.