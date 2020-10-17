В стране и мире В НКР заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения Валентина Пескова Между Ереваном и Баку с 00.00 часов 18 октября вступило в силу гуманитарное перемирие. © Фото: Tofik Babayev XinHua Globallookpress С наступлением перемирия ситуация на линии соприкосновения в Нагорно-Карабахской республике (НКР) успокоилась. Об этом сообщил секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. «Ситуация на передовой успокоилась», - написал Погосян в Facebook. Непризнанная НКР приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия. Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 часов 18 октября (23.00 по московскому времени 17 октября). Пресс-служба МИД Азербайджана данное решение подтвердила. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика