В серьезном ДТП в Нижнем Тагиле погиб один человек и четыре пострадали

Два автомобиля столкнулись в Нижнем Тагиле. Один из водителей в результате ДТП погиб, четыре пассажира, среди которых двое детей 5 и 11 лет - пострадали.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в субботу, причиной аварии послужило то, что водитель Kia Rio, мужчина 1985 года рождения, двигаясь по заснеженной дороге, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства.

«Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос с последующим столкновением с автомобилем Toyota Caldina под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался во встречном направлении», - отмечается в сообщение.

В результате аварии водитель автомобиля Kia Rio погиб на месте. Его пассажир, мальчик пяти лет, а водитель автомобиля Toyota Caldina и пассажиры - девочка 11 лет и женщина 42 лет - получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

В ведомстве добавили, что у погибшего водителя ранее уже было 12 штрафов за нарушение скоростного режима. К тому же на его автомобиле была летняя резина. По данным ГУ МЧС, 17 октября в Свердловской области прогнозируются мокрый снег и ветер с порывами до 25 м/с.