В Уфе при пожаре погибли три человека

В одной из квартир жилого дома в Уфе погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

В момент приезда спасателей из окон на 16 этаже шел дым. Квартира была вскрыта, после чего было обнаружено горение домашних вещей на площади 6 кв. метров.

По информации МЧС, из двухкомнатной квартиры были вынесены и переданы бригаде скорой медицинской помощи две женщины и один мужчина в бессознательном состоянии.

«Позднее бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть всех троих вынесенных из квартиры», - уточняется в заявлении на сайте ведомства.

Помимо этого, звеньями газодымозащитной службы были спасены 25 человек, среди которых пятеро детей.

На данный момент причины произошедшего устанавливаются.