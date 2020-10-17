В Уфе при пожаре погибли три человека
По информации МЧС, после вскрытия квартиры было обнаружено горение домашних вещей на площади 6 кв. метров.
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В одной из квартир жилого дома в Уфе погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
В момент приезда спасателей из окон на 16 этаже шел дым. Квартира была вскрыта, после чего было обнаружено горение домашних вещей на площади 6 кв. метров.
По информации МЧС, из двухкомнатной квартиры были вынесены и переданы бригаде скорой медицинской помощи две женщины и один мужчина в бессознательном состоянии.
«Позднее бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть всех троих вынесенных из квартиры», - уточняется в заявлении на сайте ведомства.
Помимо этого, звеньями газодымозащитной службы были спасены 25 человек, среди которых пятеро детей.
На данный момент причины произошедшего устанавливаются.