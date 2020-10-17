Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта
Как сообщили в МИД Армении, перемирие вступит в силу с 00.00 18 октября, решение принято в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.
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Армения и Азербайджан приняли решение о гуманитарном перемирии между своими странами в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Москве и встреч сопредседателей Минской группы. Об этом сообщили в МИД Армении.
В министерстве иностранных дел Азербайджана данное сообщение подтвердили.
«Азербайджанская Республика и Армения договорились объявить временное гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября по местному времени», - сообщили в пресс-службе дипмисии Азербайджана.
Переговоры в Москве, на которых обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе, прошли 10 октября, до этого были проведены две встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 и 5 октября.