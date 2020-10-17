Четыре человека задержаны по делу о жестоком убийстве учителя в Париже
Один из задержанных граждан является несовершеннолетним.
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Во Франции задержаны четверо граждан, которых подозревают в причастности к совершенному ранее убийству школьного учителя.
По данным информационного агентства «Agence France-Presse» один из взятых под стражу является несовершеннолетним.
Ранее президент страны Эммануэль Макрон назвал обезглавливание преподавателя терактом и указал, что педагог был убит за обучение студентов свободе слова и вероисповедания.