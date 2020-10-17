В стране и мире Четыре человека задержаны по делу о жестоком убийстве учителя в Париже Анна Берестовая Один из задержанных граждан является несовершеннолетним. © Фото: ТРК "Звезда" Во Франции задержаны четверо граждан, которых подозревают в причастности к совершенному ранее убийству школьного учителя. По данным информационного агентства «Agence France-Presse» один из взятых под стражу является несовершеннолетним. Ранее президент страны Эммануэль Макрон назвал обезглавливание преподавателя терактом и указал, что педагог был убит за обучение студентов свободе слова и вероисповедания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика