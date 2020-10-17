Минздрав: 90% заразившихся COVID-19 недавно вернулись с отдыха

Большинство новых пациентов, заразившихся коронавирусом за последнее время в России, недавно вернулись домой с отдыха. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

«90% заболевших сейчас - это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах, в ресторанах», - сообщил он.

В курортных местах, по словам академика, очень сложно отследить, где один отдыхающий не надевает маску, а другой - носит ее неправильно. Поэтому сейчас необходимо очень строго следить за соблюдением мер. Хаитов привел в пример Китай, где из-за жесткой дисциплины в настоящее время уже почти нет коронавируса.

Эксперт отметил, что эффективность вакцины от COVID-19, которая сейчас проходит третий этап испытаний, покажет себя только через полгода. Он призвал строго соблюдать карантинные меры, носить маски и перчатки, а также не ходить в места скопления людей.

Кроме того, сейчас разрабатывается препарат, который будет бить точно по генам, отвечающим за репликацию коронавируса, но он пока на доклинической стадии.