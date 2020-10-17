На реке в НАО обнаружили радужную пленку
На данный момент на месте происшествия работают специалисты.
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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил об обнаружении радужной пленки на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения.
«Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения», - написал он на своей странице «Вконтакте».
На данный момент на месте происшествия работают специалисты.
Губернатор уточнил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой разобраться в причинах произошедшего.
Незадолго до этого сообщалось, что на Волге обнаружено топливное пятно размером с футбольное поле.