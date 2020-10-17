В стране и мире На реке в НАО обнаружили радужную пленку Светлана Головина На данный момент на месте происшествия работают специалисты. © Фото: oilspill.ru Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил об обнаружении радужной пленки на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения. «Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения», - написал он на своей странице «Вконтакте». На данный момент на месте происшествия работают специалисты. Губернатор уточнил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой разобраться в причинах произошедшего.



Незадолго до этого сообщалось, что на Волге обнаружено топливное пятно размером с футбольное поле. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика