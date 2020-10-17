В Петербурге на стройке нашли снаряд Первой мировой войны

В ходе земляных работ на площадке бывшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обнаружен снаряд времен Первой мировой войны. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент работы приостановлены, все присутствующие удалены на безопасное расстояние. Для осмотра боеприпаса были приглашены специалисты-взрывотехники ОМОН.

«Это 210-миллиметровый артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно к 11-дюймовому орудию образца 1867 года, находящийся в состоянии сильной коррозии и представляющий опасность для окружающих», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

В ближайшее время снаряд будет передан саперам Западного военного округа.