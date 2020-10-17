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В Подмосковье вступил в силу запрет на ночные развлечения

Анна Берестовая
02:01 17.10.2020
Власти региона уточнили, что ограничения не требуют закрытия заведений, а коснутся только формата работы.
В Подмосковье вступил в силу запрет на ночные развлечения
© Фото: pixabay.com

В Московской области с 17 октября временно налагается запрет на различную развлекательную активность, а именно проведение шоу, дискотек, банкетов и тому подобное, с 00.00 до 08.00. Соответствующее ограничение накладывается постановлением главы региона Андрея Воробьева, опубликованным на сайте правительства.

Власти Подмосковья уточнили, что работу баров, кафе и ресторанов не требуется приостанавливать в указанное время. В рамках губернаторского постановления предполагается лишь корректировка формата деятельности организаций и избежание мероприятий, стимулирующих массовое скопление людей.

Полного закрытия с полуночи до восьми утра власти региона ожидают лишь от ночных клубов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьева указал, что, несмотря на растущую заболеваемость, в регионе пока не планируется вновь вводить пропускной режим, а, напротив, постараются избежать данной меры.

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