На юго-востоке Москвы произошло двойное убийство

В одной из квартир на юго-востоке Москвы было обнаружено два тела с огнестрельными ранениями в голову.

Уточняется, что трагедия произошла на улице Привольная, 56.

«Обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельным ранением в голову», - уточнил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

По информации СМИ, тела были обнаружены знакомым пары, который зашел в гости. Орудие убийства находится в квартире.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительным органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.