Минздрав РФ: дефицита противовирусных препаратов в РФ нет
Российское ведомство отметило, что лечебные учреждения в России не испытывают недостатка в лекарственных препаратах.
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Дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ - ведомство ведет постоянный мониторинг ситуации на фоне пандемии COVID-2019 .
«Минздрав ведет мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают», - сообщили в ведомстве.
Вместе с тем Министерство здравоохранения установило, что в ряде регионов ажиотажный спрос на противовирусные препараты наблюдается в аптечных организациях.
За последние сутки в РФ зафиксировано 14 922 новых пациента с COVID-19.